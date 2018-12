Colombia. Otro indígena más: Van 36 originarios asesinados en Gobierno de Duque

Se trata del dirigente joven del pueblo Nasa Edwin Dagua Ipia de 25 años de edad, Autoridad Tradicional del Resguardo Indígena de Huellas Caloto, departamento del Cauca Colombia, y lamentablemente es el número 36 de la lista de indígenas asesinados desde el 7 de Agosto – Gobierno Duque Márquez.

“No nos van a callar, sus balas podrán matar el cuerpo pero no las ideas, la convicción natural de la lucha por nuestros derechos… este joven Nasa, guardia, Sat’Eesx y como él mismo lo decía “pinche comunero”, seguirá presente en cada sudor con sangre de comuneros, los jóvenes honraremos tu nombre, tus huellas, este dolor es nuestro”, de las primeras reacciones de quienes caminaron con Edwin la liberación de la Madre Tierra.





Hoy todo el mundo prende una vela mientras apagan una vida, la luz de la lucha que dejaste desde nuestra convicción no va morir. Quien asesina pensando que va acabar con un proceso, es porque tienen el espirito muerto. Hay mucha diferencia entre asesinar un cuerpo que acabar con el espíritu y es el espíritu de lucha el que seguirá presente en cada uno de nosotros. El día que dejemos de luchar por la vida, ese día habrá muero Edwin para siempre.





Lo siguientes son palabras de Edwin Dagua:





“Nací y crecí siendo rebelde, me forje en la dureza de la vida, creo en que se puede cambiar el presente que vivimos por un futuro mejor. No tengo mucho pero soy feliz con lo que tengo, no sigo denominaciones, ni tintes políticos, no soy de derecha ni de izquierda, soy de abajo, de los que se burla de los de arriba, orgullosamente nasa del resguardo indígena de Huellas.”





La ONIC deplora y condena este nuevo hecho que sigue reafirmando la estrategia de exterminio para con los Pueblos Originarios de este país.





Contacto:





Aida Quilcué – Consejera DDHH ONIC: 3107871382.